IPL 2026: ସଞ୍ଜୁ ହେବେ କି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଉପ-ଅଧିନାୟକ? କୁମ୍ବଲେ କହିଲେ ବଡ଼ କାରଣ
Published : March 18, 2026 at 12:01 PM IST
Kumble on Samson, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଛାଡ଼ି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭେଟେରାନ୍ ସ୍ପିନର ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ। କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ମତରେ, ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ୍।
୧୮ କୋଟିର ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସଞ୍ଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦିଆ ଜର୍ସିରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ଡିଲ୍ରେ CSK ତାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନଠାରୁ କିଣିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ ଆଇପିଏଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ ରହିବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।
Anil Kumble stated that Sanju Samson's inclusion will boost CSK's fanbase : “I’m sure that will certainly contribute to the franchise’s fan following. From a Chennai perspective, he fits their need, being Kerala-born, speaks Tamil, so there’s a connect, a wicketkeeper-batter, so… pic.twitter.com/pRdBE0zabX— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) March 18, 2026
CSK ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ କାହିଁକି 'ପରଫେକ୍ଟ'?
'ଜିଓ ଷ୍ଟାର' ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ କୁମ୍ବଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା CSK ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଏହାର କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି:
- ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ: ସଞ୍ଜୁ କେରଳରେ ଜନ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାମିଲ ଭାଷା ଭଲଭାବେ କହିପାରନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
- ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି: ଜଣେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଶୈଳୀ ଅନେକାଂଶରେ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ମେଳ ଖାଉଛି।
- ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଅନୁଭବ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯାହା ରୁତୁରାଜଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସଚିନ ଏବଂ ଧୋନି-କୋହଲିଙ୍କ ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଆଇକନ୍ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଗମନ CSK ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପଦକ୍ଷେପ।"
🚨 ANIL KUMBLE SAYS SANJU SAMSON WILL BOOST CSK FANBASE 🚨— Sam (@Cricsam01) March 18, 2026
Anil kumble said – “Sanju is Kerala-born and speaks Tamil, so there’s a connect; he is a wicketkeeper-batter in a similar mould to MS Dhoni and his experience will be valuable for CSK!” 🤯💛 pic.twitter.com/VIHygY3qFz
ଧୋନି ଦେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍
ପୂର୍ବରୁ ଜାଡେଜା କିମ୍ବା ରୁତୁରାଜ ଅଧିନାୟକ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧୋନିଙ୍କୁ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ସ୍ଥିରତା ଦେବ। କୁମ୍ବଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି ଯଦି ଏହି ସିଜନର କୌଣସି ସମୟରେ ଧୋନି ନିଜେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ରୁତୁରାଜ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଧୋନିଙ୍କ ବଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ହିଁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ।"
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଚେନ୍ନାଇକୁ ପଞ୍ଚମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।