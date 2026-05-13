RCB vs KKR: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ହେଲେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଲାଭ ଏବଂ କାହାର ହେବ କ୍ଷତି?

RCB vs KKR: ରାୟପୁରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଟସ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି।

ରାୟପୁରରେ ବର୍ଷା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 7:55 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 8:11 PM IST

RCB vs KKR IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ରାୟପୁରରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଟସ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି। କେକେଆର୍ ସହିତ ଆରସିବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆରସିବି ଏବଂ କେକେଆର୍‌କୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆରସିବିର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୧୫ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କେକେଆର୍‌ର ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ହେବ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେଲେ ଆରସିବି ଉପରେ କଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ

ଆରସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦଳର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୁଜରାଟ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ଆରସିବି ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷକୁ ଚାଲିଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେଲେ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବ। ଦଳକୁ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆରସିବିର ପ୍ଲେଅଫ୍‌କୁ ଯିବାର ଆଶାରେ ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଆରସିବିକୁ ଟପ୍-୨ ରେ ରହି ସିଜନ୍ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାକି ଥିବା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

କେକେଆର୍‌କୁ ବିଜୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ

କେକେଆର ଦଳର ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ନିଜର ପ୍ରଥମ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେକେଆର୍‌କୁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଜୟ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେବା ପରେ ଦଳ ପାଖରେ ଆଉ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ରହିବ। ଯଦି ଦଳ ସେହି ୩ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ତାର ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି କେକେଆର୍‌ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଏ ତଥାପି ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହିବ। କାରଣ ଦଳ ଖାତାରେ କେବଳ ୭ଟି ହିଁ ବିଜୟ ରହିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ୮ଟି ବିଜୟ ସହ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ କେକେଆର୍‌ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ଥାଏ, ତଥାପି ସେହି ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କେକେଆର୍‌ ଉପରେ ରହିବ।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ସ୍ଥିତି

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା କୋଲକାତା ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ଫଳାଫଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦଳକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ୪ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବି ପରାଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

