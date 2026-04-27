Watch: ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ! ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ
Vaibhav Suryavanshi Viral Video: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍ରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି।
Published : April 27, 2026 at 3:43 PM IST
Vaibhav Suryavanshi News, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବଳ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଚୌକା ଓ ଛକ୍କା ବର୍ଷା କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ସରଳତା ଏବଂ କୋମଳମତି ଭାବ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସରଳତା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ନିର୍ଭୀକ ପିଲା। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଯେତିକି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତି ସେତିକି ଚମତ୍କାର। ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ସହିତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛି। ନିକଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୁନି କୁନି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ମଜାଦାର ଅନ୍ଦାଜରେ ମଜାକ କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍ରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦୁଇଜଣ କୁନି କୁନି ପ୍ରଶଂସକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୈଭବ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, 'ଭାଇ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନିଏ, ସତ କହୁଛି ଭାଇ!' ଏହା ଶୁଣି ବିଚରା କୁନି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବୈଭବ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, 'ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ପୂରା ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନେବି, ଦେବ ତ କୁହ?' କୁନି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏତେ ସରଳ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, 'ସାର୍, ଏହା ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କର।' ବୈଭବ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ମଜାକ ଶେଷ କଲେ ଏବଂ ହସି ହସି କହିଲେ, 'ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ମଜାକ କରୁଥିଲି!' ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ।
ଚୁରମାର କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ କେବଳ ମସ୍ତିରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର-୧ ରହିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମାତ୍ର ୩୭ଟି ବଲ୍ରୁ ୧୦୩ ରନ୍ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୫ଟି ଛକ୍କା ମାରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୩୬ଟି ବଲ୍ରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ଏହା ସହିତ ସେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ୨୯ ଦିନ ବୟସରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ (୪୭୩ ବଲ୍) ରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Records under threat every time he bats 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026
Vaibhav Sooryavanshi hits a 36-ball century, third-fastest in #TATAIPL history. #TATAIPL 2026 | #RRvSRH | LIVE NOW 👉https://t.co/HHSiOA288w pic.twitter.com/NggaHKljUS
ନୂଆ 'ସିକ୍ସ କିଙ୍ଗ୍' ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ବୈଭବଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୨ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକ୍କା ସାମିଲ ଥିଲା। ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଛକ୍କା। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ମୁରଲୀ ବିଜୟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବୈଭବ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୪୦ଟିରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ୪ଟି ଛକ୍କା ମାରି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ ମାତ୍ର ୧୫ଟି ଇନିଂସରେ ନିଜର ୫୦ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଛକ୍କା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ (୨୧ଟି ଇନିଂସ) ରେକର୍ଡ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ। ଏହା ସମେତ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏକଧିକ ଶତକ ମାରିବାରେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।