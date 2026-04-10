IPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା

ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା (IANS: File Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 10:41 AM IST

Hasaranga Ruled Out, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚକିତ କରିବା ପରି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେକେଆର (KKR) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କ୍ରିକେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟମ୍ ମୁଡି ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତାଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି (Replacement) ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ।"

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସ୍ପିନର ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେଙ୍କ ନାମ ରେପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସ ପରଠାରୁ ହସରଙ୍ଗା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହସରଙ୍ଗା ରିହାବ୍‌ (Rehab) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏନଓସି (NOC) ଦେଇନାହିଁ। ଏଲଏସଜି (LSG) ହସରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆହତ କାରଣରୁ ସେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ହସରଙ୍ଗା ଗତ ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ।

ଗୁରୁବାର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍, କଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ହରାଇ ୧୮୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଆୟୁଷ ବଦୋନୀ (୫୪) ଏବଂ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ (୫୪*) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏହି ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ, ଶେଷ ଓଭରରେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବିଜୟକୁ ପକ୍କା କରିଥିଲା।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା କୋଲକାତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ୨୪ଟି ବଲ୍‌ରେ ୪୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ୩୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୨୪ ବଲ୍‌ରେ ୩୨ ରନ୍ ଏବଂ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ୨୪ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩୯ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୧୮୧ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

