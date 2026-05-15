'ଭରସା କର, ନଚେତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦିଅ'; ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ କୋହଲିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ

ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

Published : May 15, 2026 at 2:44 PM IST

Virat Kohli 2027 World Cup, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ନେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଅଂଶ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବି ଏବଂ ସେହି ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ମୋତେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନାହିଁ।'

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଅଟେ। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖେଳକୁ ଆପଣାଏ, ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବି।'

ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା?

ବିରାଟଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଏହା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ହଠାତ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭାଗ ନେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ବିସିସିଆଇକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ତିନିଜଣ ଏହା ଉପରେ କେବେହେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାଦ ବେଶ୍ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

‘୪୦ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି’

ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୦ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦୌଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ ବିନା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗରେ ତାହା କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲ୍‌କୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ବଲ୍ ଭାବି ଖେଳିଥାଏ। ମୁଁ ସେହିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରେ, ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼େ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରେ।'କୋହଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ।

ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ବଦଳାଇ ଦେଲା ଚିନ୍ତାଧାରା

ବିରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିରାଟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ସେଠାରେ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କାରଣ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପସନ୍ଦ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନରେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି।' ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ହିଁ ସେ କେବଳ ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଚାପ ଶେଷ ହୋଇଗଲା।

‘ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଚୁପ୍ ରୁହ’

କୋହଲି ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,'...ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ।' ସେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଚାକିରି ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଏବଂ ତା’ ପରଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।

ରେକର୍ଡ କହୁଛି ବିରାଟ ଆଜି ବି କାହିଁକି ଖାସ୍

ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ମହାନ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରୁଛି। ସେ ୩୧୧ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୪,୭୯୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ୫୪ଟି ଶତକ ଏବଂ ୭୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଶେଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଦିନିକିଆ ମୁକାବିଲା ଖେଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ଥିଲେ। ସେ ୧୩ଟି ଇନିଂସରେ ୬୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୨୪୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜ୍ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ବିରାଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନାମ କିମ୍ବା ରେକର୍ଡ ମାନ୍ୟତା ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭରସା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ।

