କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ: IPL ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ହାସଲ କଲେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ!

ଆଇପିଏଲର ୯ଟି ସିଜନ୍‌ରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି।

Virat Kohli IPL Record
କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 5:10 PM IST

Updated : May 17, 2026 at 5:18 PM IST

Virat Kohli IPL Record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଧମାକା କରୁଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୯ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଜନ୍‌ରେ ୫୦୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସିଜନ୍‌ରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟର ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ। ରବିବାର ପଞ୍ଜାବ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୫୮ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ରବିବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ମଜବୁତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୩୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ବିରାଟ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିରାଟଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ଟି ସିଜନ୍‌ରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି।

ସର୍ବାଧିକ ଥର ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍

ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ଷ ୨୦୧୧ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲରେ ନିଜର ୫୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ୫୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୨୦୧୩ରେ ୬୩୪ ରନ୍, ୨୦୧୫ରେ ୫୦୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୨୦୧୬ର ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍‌କୁ କିଏ ବା ଭୁଲିପାରିବ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଏହି ଐତିହାସିକ ସିଜନ୍‌ରେ ୯୭୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଚାରୋଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ୨୦୧୮ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରନାମା ଦୋହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସିଜନ୍ ୨୦୨୩ (୬୩୯ ରନ୍) ଓ ୨୦୨୪ (୭୪୧ ରନ୍) ରେ ମଧ୍ୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡବଲ ରେକର୍ଡ

ଆଜିର ମୁକାବିଲାରେ ବିରାଟ କେବଳ ୫୦୦ ରନ୍‌ର ସିଜନ୍ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସର୍ବକାଳୀନ (ଅଲ୍-ଟାଇମ୍) ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି କୋହଲିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାକି ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ଅଟେ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ସେ ୩୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦବଦବା

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଏହି ତାଲିକାର ଟପ୍-୫ ମଧ୍ୟରୁ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକାକୀ ବିରାଟ କୋହଲି ହିଁ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧୭୪ ରନ୍, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧୭ ରନ୍ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧୨୬ ରନ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (କେକେଆର୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧୬୧ ରନ୍) ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର (ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧୩୪ ରନ୍) ମଧ୍ୟ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି।

