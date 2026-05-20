RR vs LSG: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ
RR vs LSG: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୬୪ତମ ମ୍ୟାଚକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।
Published : May 20, 2026 at 12:30 AM IST
RR vs LSG IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୬୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୯ ମଇ) ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୨୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୭ଟିରେ ବିଜୟ ଏବଂ ୬ଟିରେ ପରାଜୟ ମିଳିଛି। ଦଳ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୦.୦୮୩ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୪ ମଇରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏପରି ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଇନିଂସ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ନିଜ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଶୈଳୀରେ କରିଥିଲା। ଦଳ ପାୱାର-ପ୍ଲେ’ରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିଲା। ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୮୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଦଳ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୫୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।
ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୯୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜୋଶ୍ ଇଂଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରିଷଭ ପନ୍ତ ୩୫ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଯଶରାଜ ପୁଞ୍ଜା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
୭ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ
୨୨୧ ରନ୍ ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ନିଜ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଧୁଆଁଧାର ଭାବେ କରିଥିଲା। ପାୱାର-ପ୍ଲେ’ରେ ଦଳ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ୭୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଆଉ ୧୧୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆରାମରେ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୭ ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୫ ରନ୍ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ୫ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୭ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାମରେ କରି ନେଇଥିଲା।
ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସର୍ବାଧିକ ୯୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶତକ କରିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଅପରାଜିତ ୫୩ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ମଧ୍ୟ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଆକାଶ ସିଂ ଏବଂ ମୋହସିନ ଖାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।