ଆଇପିଏଲ୍ର ନୂଆ ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ୍: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ!
Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
Published : May 17, 2026 at 8:36 PM IST
Most Sixes in an IPL Season, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅତି କମ୍ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଛକାର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ର ନୂଆ ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ୍ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ଦଳର ଅତିକମରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଅଭିଷେକ ୨୦୨୪ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୦୨୪ରେ ଏସଆରଏଚ୍ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୪୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିଜ ପାଳିର ତୃତୀୟ ଛକା ମାରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨୦୨୫ରେ ୩୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏକି ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ୩୮ଟି ଲେଖାଁଏ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୨୦୨୫ରେ ୩୮ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି:
- ୪୩* - ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୨୦୨୬)
- ୪୨ - ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୨୦୨୪)
- ୩୯ - ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୨୦୨୫)
- ୩୮ - ବିରାଟ କୋହଲି (୨୦୧୬)
- ୩୮ - ବିରାଟ କୋହଲି (୨୦୨୪)
- ୩୮ - ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୨୦୨୫)
ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଯିଏକି ୨୦୧୨ ସିଜନରେ ମୋଟ୍ ୫୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେକେଆର୍ (KKR) ର ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୨୦୧୯ରେ ୫୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୩ ସିଜନରେ ଆରସିବି (RCB) ପାଇଁ ୫୧ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୨୦୨୨ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ୪୫ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ୪୪ଟି ଛକା ସହ ପୁଣିଥରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି।