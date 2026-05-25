'ମୁଁ ଟି-୨୦ରେ ୨୦୦ ରନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ': ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଲେ ନିଜର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଏକ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ।

Vaibhav Sooryavanshi
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଲେ ନିଜର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ (IANS)
Published : May 25, 2026 at 5:37 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଏକ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଭଳି ଏକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍‌ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବୈଭବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କିମ୍ବା ଶତକ ହାସଲ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେନାହିଁ। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୨୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ।

ଯେତେବେଳେ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପସନ୍ଦ କି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିନା କୌଣସି ସଙ୍କୋଚରେ କହିଥିଲେ, 'ନା, ସେତେଟା ବେଶୀ ନୁହେଁ।' ଏହା ପରେ ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାଂକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଟି-୨୦ରେ ୨୦୦ ରନ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର (ଗେଲ୍‌) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁ।'

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଠାରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍‌ଙ୍କ ୧୭୫ ରନ୍‌ର ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଗେଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୩ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ପୁଣେ ୱାରିୟର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ (PWI) ବିରୋଧରେ ଅପରାଜିତ ୧୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଆଜି ବି ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ହୋଇ ରହିଛି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କର ପୂରା ଭରସା ଅଛି ଯେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପୂରା ୨୦ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରେ, ତେବେ ୧୭୫ ରନ୍‌ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି।' ଏହି ଭୟଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ବୈଭବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 'ନର୍ଭସ ନାଇଣ୍ଟିଜ୍' (୯୦ ରନ୍ ପରେ ଆଉଟ୍ ହେବାର ଭୟ)ର କୌଣସି ଚାପ ଅନୁଭବ ହୁଏନାହିଁ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ନା, କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବସ୍ ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଖେଳ (ନେଚୁରାଲ୍ ଗେମ୍) ଖେଳିଚାଲେ।' ବୈଭବଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନେକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ବୈଭବ ୧୭୫ ରନ୍‌ର ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫-୨୬ରେ ବିହାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ୧୯୦ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ।

ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଖୁଲାସା ସେତେବେଳେ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୈଭବ ଜଣାଇଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପୂରା ୫୦ ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲି ଏବଂ ୩୩୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲି।

