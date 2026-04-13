IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇର ପରାଜୟ ପରେ ବଦଳିଗଲା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଶୀର୍ଷରେ ଓ କିଏ ଶେଷରେ?

IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୮ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

IPL 2026 Updated Points Table
ମୁମ୍ବାଇର ପରାଜୟ ପରେ ବଦଳିଗଲା ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 1:20 PM IST

IPL 2026 Points Table, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୮ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୪୧ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବୋଲରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୨୨୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଜନରେ ଆରସିବି (RCB)ର ଏହା ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଏହା ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ରହିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ।

ଶୀର୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ:

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୩ଟି ଜିତି ୭ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୩ଟି ବିଜୟ ସହ ୬ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC), ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଁଏ ରହିଛି। ସେହିପରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH), ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ ଗୋଟଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ୨ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଲିକାର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ରହିଛି। ଯିଏକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନାହିଁ।

ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆରସିବି ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ (୭୮) ଓ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ (୫୩) ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ୨୪୦ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।ଏହାର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆରସିବି ଏହି ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧୮ ରନ୍‌ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏହି ସିଜନରେ ତୃତୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ରବିବାର ମ୍ୟାଚରେ ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ (Philip Salt) ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସି ମୁମ୍ୱାଇ ବୋଲରଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିଥିଲେ ଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ଏକ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଏବଂ ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

