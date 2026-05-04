ଆଇପିଏଲରେ ‘ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍‌ଚର୍’ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ BCCI, ଆଣୁଛି କଡ଼ା ନିୟମ!

ଖେଳାଳିଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ବା 'ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍‌ଚର୍' ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି।

BCCI Set to Ban Girlfriends from Team Buses and Player Hotels
'ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍‌ଚର୍' ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ BCCI
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 12:17 PM IST

BCCI News Rules, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୋଟେଲ କରିଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ବା 'ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍‌ଚର୍' ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଜ-ମସ୍ତି ନାମରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡର କଡ଼ା ନଜର ପଡ଼ିଛି।

ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା?

ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଇଶାନ କିଶନ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଟିମ୍ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖୁଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ହେଲା, ଟିମ୍ ବସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଟକି ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ ରୁମ୍‌ରେ ରହୁଛନ୍ତି।

ବୋର୍ଡର ଏହି ଚିନ୍ତା ପଛରେ ଅନୁଶାସନ ସହିତ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି କି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଟନ୍ତି। ବୋର୍ଡକୁ ଭୟ ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦଳର ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଯୁବତୀ ପୂର୍ବରୁ ବେଟିଂ ବା ସଟ୍ଟାବାଜି ଆପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା କ୍ରିକେଟର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ଗତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ମାମଲା ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ ହୋଇଛି।

ACU ର ଭୂମିକା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି 'ଅଫିସିଆଲ୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' ନିୟମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ବୋର୍ଡର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସାଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି। ଆଣ୍ଟି-କରପ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ (ACU) ର କିଛି ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ଏହି ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।

ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ କଡ଼ା ନିୟମ

ବିସିସିଆଇ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ କଡ଼ା ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଦଳର ବସ୍‌ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ।

