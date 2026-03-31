IPL ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ: ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ତଦନ୍ତ ଜାରି

IPL ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 2:31 PM IST

IPL Broadcast Engineer Death, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ' ହୋଟେଲରୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ୭୬ ବର୍ଷୀୟ ଜାନ୍ ୱିଲିୟମ୍ ଲ୍ୟାଙ୍ଗଫୋର୍ଡ। ଯିଏ କି ଆଇପିଏଲରେ ଜଣେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।

କ’ଣ ଏହି ମାମଲା?

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲ୍ୟାଙ୍ଗଫୋର୍ଡ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଏହି ହୋଟେଲରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ରୁମକୁ ଫେରିଥିଲେ।

ତେବେ ପରଦିନ ସକାଳେ ହୋଟେଲ ରିସେପସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାଷ୍ଟର କି’ ବ୍ୟବହାର କରି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଲ୍ୟାଙ୍ଗଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଚଟାଣରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।

ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି

ତୁରନ୍ତ ହୋଟେଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ବମ୍ବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା (ADR) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

କିଏ ଏହି ୟାନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଲ୍ୟାଙ୍ଗଫୋର୍ଡ?

୭୬ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୟାନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଲ୍ୟାଙ୍ଗଫୋର୍ଡ, ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଟିମ୍‌ର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ ତାରିଖରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବନାମ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଥିଲେ।

କ’ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ?

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାକ ମିଳିନାହିଁ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (Post-mortem) କରାଯାଇଛି। ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଏଭଳି ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଟିମ୍ ଏବଂ କ୍ରିଡା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି।

