KKR vs PBKS: ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ବର୍ଷା ଓ କାଳବୈଶାଖୀର ଆଶଙ୍କା; ଧୋଇଯିବ କି କୋଲକାତା-ପଞ୍ଜାବ ମ୍ୟାଚ୍?
KKR vs PBKS: ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
Published : April 6, 2026 at 2:49 PM IST
KKR vs PBKS Weather Report, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୧୨ତମ ମୁକାବିଲା ଆଜି କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟର କଳାବାଦଲ ଘେରି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
କୋଲକାତାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଲର୍ଟ
କୋଲକାତାରେ ଆଜି ବର୍ଷା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ପାଣିପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
କେତେବେଳେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ:
- ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ୮ଟା: ୪୦% ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
- ରାତି ୮ଟାରୁ ୯ଟା: ୫୦% ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା (ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ)
- ରାତି ୯ଟା ପରେ: ବର୍ଷା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା (୧୦% ରୁ ୨୦%)
ଆଜି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୨୫-୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଦ୍ରତା ପ୍ରାୟ ୭୦% ରହିବ। ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ବାଧା ସାଜିଥିଲା ବର୍ଷା
ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରବିବାର ଉଭୟ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାୟତଃ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ପୂରା ପଡ଼ିଆ କଭରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ KKR ର କିଛି ଖେଳାଳି କେବଳ ଇନଡୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ କୋଲକାତା ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପେଶି ଦେଇପାରେ।
ଇଡେନର ଉନ୍ନତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ହିଁ ଭରସା
ଆଜି ଯଦିଓ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ, ତଥାପି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ହେଉଛି ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସର ଉନ୍ନତ ମାନର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଠାରେ ଥିବାରୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ବର୍ଷା କମ ହୁଏ, ତେବେ ଓଭର ସଂଖ୍ୟା କମାଯାଇ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଜାରି ରୁହେ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ (Probable XI)
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (C), ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (WK), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରବାନୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା। (ଇମ୍ପାକ୍ଟ: କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ)
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ: ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (WK), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (C), ନେହାଲ ୱାଢେରା, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ବିଜୟ କୁମାର ବୈଶାଖ, ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। (ଇମ୍ପାକ୍ଟ: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ)
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କୋଲକାତାର ଆକାଶ ଉପରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ବାତିଲ ହେବ ତାହା କେବେଳ ସମୟ କହିବ।