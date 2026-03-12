ETV Bharat / sports

IPL 2026: କେବେଠୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍, ଆଉ କେଉଁଠି କରିବେ ବୁକିଂ? ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି

IPL 2026: ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଟିକେଟ୍ କେବେଠୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ମିଳିବ? (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 12, 2026 at 11:44 AM IST

IPL 2026 Tickets: ଆଉ କିଛି ଦିନର ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍' (IPL 2026) ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ- ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କେବେଠୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ଦାମ୍ କେତେ ରହିବ? ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଟିକେଟ୍ କେବେଠୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ମିଳିବ?

ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ BookMyShow ରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

  1. BookMyShow ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (Pre-registration) ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରି-ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିପାରେ।
  2. Zomato District App: ଜୋମାଟୋର ଏହି ନୂଆ ଆପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ IPL ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଲଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି 'Coming Soon' ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ତାରିଖ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଚ୍‌ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।

କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍? (ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ)

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଯଦିଓ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଦାମ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ନଜର ପକାଇଲେ ଟିକେଟ୍ ଦର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇପାରେ:

  • ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ (Starting-edge): ୪୫୦ ରୁ ୮୫୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ।
  • ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ (Mid-range): ୯୦୦ ରୁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ।
  • ପ୍ରିମିୟମ ସିଟ୍: ୪,୦୦୦ ରୁ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ।
  • VIP ଟିକେଟ୍: ୧୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ସିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଢ଼ିପାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ IPL 2026 ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ୭୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ସମୁଦାୟ ୮୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରେ ୮୦ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୪ଟି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମିଲ ରହିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଟିମ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ!

