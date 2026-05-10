IPL 2026: ଆଜି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମୁକାବଲା; ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ CSK-LSG ଏବଂ RCB-MI
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୧୦ ମଇ) ଡବଲ୍ ହେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Published : May 10, 2026 at 1:23 PM IST
Today IPL Match, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୧୦ ମଇ) ଡବଲ୍ ହେଡର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆଜି ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମୁକାବଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ମାଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ବେଶି ବାକି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବାର ବିପଦ।
ଆଜି ଆଇପିଏଲର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍
ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ନିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି। ତଥାପି ଦଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଷ୍ଟକର ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରାସ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଏହି ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳର ଖେଳ ବିଗାଡ଼ିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି।
𝐆𝐥𝐢𝐭𝐜𝐡 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱! 😵💫#MukulChoudhary is giving us serious #MSDhoni vibes with his finishing prowess 🔥#TATAIPL Revenge Week 2026 👉 #CSKvLSG | SUN, 10th May, 2:30 PM pic.twitter.com/eIDSfwr8k5— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
ଆଜି ଆଇପିଏଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର 'ସୁପର ସଣ୍ଡେ' ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସାମ୍ନା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ହେବ। ରାୟପୁରକୁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ କରିଥିବା ଆରସିବି ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମୁକାବଲାରେ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଛି। ଆରସିବି ପ୍ଲେ-ଅଫକୁ ଯିବାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ ଆହତ ଦଳ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ରୋହିତ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦଳ ବିଜୟ ପଥକୁ ତ ଫେରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସକୁ ଫେରିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଛି। ଏହି ମୁକାବଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପାରେ।
Playoffs in sight for this fight! ⚔️— Star Sports (@StarSportsIndia) May 10, 2026
Two giants meet again for one massive showdown. Who rises when the stakes are highest? 🤔💬#TATAIPL 2026 Revenge Week 👉 #RCBvMI | SUN, MAY 10, 6:30 PM pic.twitter.com/jMjCwIgm16
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବଲାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆରସିବି ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।