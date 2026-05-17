ସୁପର୍ ସଣ୍ଡେରେ ଆଜି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ଏହି ୪ ଦଳ
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
Published : May 17, 2026 at 1:18 PM IST
IPL Match Today 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଆଜି (୧୭ ମଇ) ଡବଲ୍ ହେଡର୍ ଦିନ ଅଟେ। ଆଜି ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଯାକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଟପ୍-୪ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହାରିବା ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହେବାର ବିପଦ।
ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍
ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ୩.୩୦ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ନିଜ ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ସହିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆରସିବି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକାବିଲା କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଯଦିଓ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ କମ୍ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବର ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଆରସିବିର ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ହାରିବା ମାନେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ବିପଦ ବଢ଼ିଯିବ।
#PBKS' Playoff equation: Decoded 🔥
Win both and it’s straight into the Playoffs 💪
One win keeps the hopes alive 👀
Lose both… and the fate rests on other results 🤯
Will #PBKS hold their nerve in the final stretch? 🏏#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | SUN, MAY…
ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଏହି ସୁପର୍ ସଣ୍ଡେରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସାମ୍ନା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜୟ ପଥକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଅଧିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ରାଜସ୍ଥାନର ଖେଳ ବିଗାଡ଼ି ପାରେ। ଯଦିଓ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବିଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦଳ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିରତି ପରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଛି।
A massive clash in the Race to Playoffs at Arun Jaitley Stadium 🏟️
Delhi Capitals fight to keep their playoff hopes alive, while Rajasthan Royals look to strengthen their top-four spot! 🔥#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #DCvRR | Sun, May 17, 6:30 PM
ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଛି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଲଢ଼େଇ
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲଢ଼େଇ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଆରସିବି ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୮ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ଦଳର ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦଳ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି।
𝟔𝟎 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐞𝐬 𝐬𝐨 𝐟𝐚𝐫, 𝐲𝐞𝐭 𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 🤯
There is only one week left of the league stage, with 8 teams still fighting for those 4 spots ⏳
Up next on #TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | SUN, May 17, 2:30 PM
ସମପରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପଞ୍ଜାବ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲା ବାକି ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଦଳ ପାଖରେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୨ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳିସାରିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।