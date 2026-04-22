SRH vs DC: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଶତକ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 47 ରନରେ ହରାଇଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ
IPL 2026 SRH vs DC: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) IPL 2026ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)କୁ 47 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : April 22, 2026 at 7:05 AM IST
IPL 2026 SRH vs DC: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧମାକାଦାର ଶତକ ଏବଂ ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC)କୁ 47 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ 20 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ ହରାଇ 242 ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 195 ରନ କରିପାରିଥିଲା । ଅଭିଷେକ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । 10 ଚୌକା ଏବଂ 10 ଛକା ସହ 68 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହି 138 ରନ୍ କରିଥିଲେ । ଏହା IPLରେ ଅଭିଷେକଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ଏବଂ T-20ରେ ନବମ ଶତକ ଥିଲା । ଅଭିଷେକ 45 ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହେଡ୍ 26 ବଲ୍ରେ 37, କିଶାନ୍ 13 ବଲ୍ରେ 25 ଏବଂ ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ 13 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହି 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ । 20 ଓଭର ଖେଳି ଦିଲ୍ଲୀକୁ 242 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ।
ମାଲିଙ୍ଗା ଏବଂ ହର୍ଷଙ୍କ ଖତରନାକ ବୋଲିଂ:
242 ରନ୍ର ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ 195 ରନ କରିପାରିଥିଲା । କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ 23 ବଲରୁ 37 ରନ୍, ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ 30 ବଲରୁ 57 ରନ୍, ସମୀର ରିଜଭି 28 ବଲରୁ 41 ରନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ 16 ବଲରୁ 27 ରନ କରିଥିଲେ । ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା 4 ଓଭରରେ 32 ରନ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ ନେଇ ଏହି ସିଜନରେ 12 ୱିକେଟ ସହିତ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ହର୍ଷ ଦୁବେ ମଧ୍ୟ 2 ଓଭରରେ 12 ରନ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । ସାକିବ 4 ଓଭରରେ 29 ରନ ଦେଇ 1 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମଦୁଶନକା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି 8 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 3ଟି ବିଜୟ ଏବଂ 3ଟି ପରାଜୟ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।