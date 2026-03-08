ETV Bharat / sports

IPL 2026: ଶେଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ରିକେଟ୍‌ ମହାକୁମ୍ଭ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌

IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍‌ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାମ ଲାଗିଛି।

IPL 2026 Start Date
ଆଇପିଏଲ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 6:47 PM IST

1 Min Read
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍‌ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇପିଏଲ୍‌-୨୦୨୬। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି।

କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍‌?

ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା କେଉଁଦିନ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଖାସକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (କୋଲକାତା), ତାମିଲନାଡୁ (ଚେନ୍ନାଇ) ଏବଂ ଆସାମ (ଗୁଆହାଟୀ) ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ସିଡ୍ୟୁଲ୍‌ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ଟିକେ ସମୟ ନେଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରା ତାଲିକା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ।

ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍‌ ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ RCB

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଉତ୍ସାହ ଦୁଇଗୁଣ। ୨୦୨୫ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆଉ ଏକ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି, RCB ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୫ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି।

କେଉଁଠି ହେବ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍‌?

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ (KSCA) ସଭାପତି ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ:

  • ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଓ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
  • ପ୍ଲେ-ଅଫ୍: ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
  • ଅନ୍ୟ ଭେନ୍ୟୁ: RCB ନିଜର ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାକି ୨ଟି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରର ଶହୀଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ।

