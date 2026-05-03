କୋଲକାତାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ: ୭ ୱିକେଟରେ ସନରାଇଜର୍ସକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ

SRH vs KKR: ବିଜୟ ସହିତ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।

SRH vs KKR Highlights
ସନରାଇଜର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 3, 2026 at 7:31 PM IST

SRH vs KKR Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୪୫ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୩ ମଇରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ୧୬୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କୋଲକାତା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ୧୮.୨ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

କେକେଆର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୫୯ ରନ୍ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ୪୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୨୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ସାକିବ ହୁସେନ୍ ଏବଂ ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂ ୨୨ ଓ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା କେକେଆରର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ରମାଗତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏହା ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଥିଲା।

ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି କୋଲକାତା

ଆଜିର ବିଜୟ ସହିତ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ୯ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୩ଟି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ୭ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେକେଆରକୁ ଏଠାରୁ ଅତି କମରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୪ଟି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଦଳ ଏଠାରୁ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ।

କିଛି ଏଭଳି ଥିଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପାଳି

ରବିବାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୯ ଓଭରରେ ୧୬୫ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ମିଶି ୩.୪ ଓଭରରେ ୪୪ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ୧୦ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୫ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳିରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ୬୧ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ଶହେ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୨୮ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୯ଟି ଚୌକା ସହ ୬୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିପିର ଦଳ ନବମ ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୫ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ଦୁଇ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା।

ଏହାପରେ ଇଶାନ କିଶନ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ୧୪୮ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଇଶାନଙ୍କ ରୂପରେ ଦଳକୁ ସପ୍ତମ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଯିଏକି ୨୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୪ଟି ଚୌକା ସହ ୪୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଳ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ୧୬୫ ରନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବାବେଳେ, ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବୈଭବ ଆରୋରା, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଓ ଅନୁକୂଳ ରୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

