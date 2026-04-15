ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଦୁଶଙ୍କାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର କାର୍ସ?
Sunrisers Hyderabad: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
Published : April 15, 2026 at 12:17 PM IST
IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। SRH ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବଦଳ (replacement) ଖେଳାଳି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଯଦିଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ଏବଂ ସାକିବ ହୁସେନ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମିଳିତ ଭାବେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କାଙ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସଙ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରିଟେନ୍ (retain) କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନେଟ୍ସରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାର୍ସଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।
Dilshan Madushanka joins the squad as a replacement for Brydon Carse, who is ruled out due to injury.— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 14, 2026
Welcome, Dilshan 🧡 pic.twitter.com/zJQWtbXVZt
୨୫ ବର୍ଷୀୟ ମଦୁଶଙ୍କାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ୨୦୨୩ ICC ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ୨୦୨୨ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଘାତକ ବୋଲର ସାଜିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ମାତ୍ର ୨୮ଟି ଇନିଂସରେ ୫୦ଟି ଦିନିକିଆ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ସୁଇଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପରିଚିତ ମଦୁଶଙ୍କା ଟି-୨୦ରେ ମଧ୍ୟ ୨୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।
🚨 BRYDON CARSE OUT OF IPL 2026 🚨— Maina Singh (@Maina_Singhx77) April 14, 2026
- Brydon Carse has been ruled out of IPL 2026 due to hand injury.
- Dilshan Madushanaka named as replacement and will join SRH squad for IPL 2026. [Cricbuzz] pic.twitter.com/Ki5lRa3tUs
ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ ଏବଂ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସ ବାହାର ହେବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ଏବଂ ସାକିବ ହୁସେନ୍ ନିକଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ କେତେଦୂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମିଶି ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।