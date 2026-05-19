ଚେନ୍ନାଇକୁ ୫ ୱିକେଟ୍ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଜରାଟ ବି କଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ
SRH vs CSK: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କେବଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି।
Published : May 19, 2026 at 12:57 AM IST
SRH vs CSK IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ୬୩ତମ ମୁକାବିଲା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏସକେ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସିଏସକେ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସିଏସକେକୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା କରିଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କେବଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ ତିନୋଟି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ବାକି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୫ଟି ଦଳ ରେସ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଞ୍ଜାବ, ଚେନ୍ନାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୋଲକାତା ଭଳି ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଆରମ୍ଭ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ୨୭ ରନ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ପଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ଓର୍ଭିଲ ପଟେଲ କିଛି ଖାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସାକିବ ହୁସେନ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା ଲୟରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଇନିଂସକୁ ଅଧିକ ବଡ଼ କରିପାରିନଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ୧୯ ବଲ୍ରେ ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମିନ୍ସ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉଟ୍ ହେବା ସମୟରେ ସିଏସକେର ସ୍କୋର ୯୦/୩ ଥିଲା।
ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ ଆଦୌ ଲୟରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ ଏବଂ ୨୧ ବଲ୍ରେ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଋତୁରାଜଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିଭମ ଦୁବେ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ମିଶି ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୯ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ବ୍ରେଭିସ୍ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୨୭ ବଲ୍ରେ ୪୪ ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିଭମ ଦୁବେ ୨୩ ବଲ୍ରେ ୨୬ ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ପାଳିର ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସାକିବ ହୁସେନଙ୍କୁ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ରହିନଥିଲା। ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍ କେବଳ ୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୨୬ ରନ୍) ଲୟରେ ଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅକିଲ୍ ହୁସେନଙ୍କ ଫିର୍କି (ସ୍ପିନ୍) ତାଙ୍କ ଖେଳ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୫ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।
ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୨୬ ବଲ୍ରେ ୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। କ୍ଲାସେନଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନୂର ଅହମ୍ମଦ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। କ୍ଲାସେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରିଥିଲେ। ଇଶାନ କିଶନ ୪୭ ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ୭୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଶାନ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ କିଛି ଖାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ୧୧ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସଲିଲ ଆରୋଡ଼ା (୧୦* ରନ୍) ଏବଂ ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ (୫* ରନ୍) ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।