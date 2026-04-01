IPL 2026: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା BCCI, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

IPL 2026: ବିସିସିଆଇ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି।

Shreyas Iyer Fined
ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା BCCI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 1, 2026 at 4:32 PM IST

Shreyas Iyer Fined, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ହରାଇ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲେ ବି, ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଧା ରହିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି।

ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ୧୨ ଲକ୍ଷର ଜରିମାନା?

ମଙ୍ଗଳବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ସମୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦଳକୁ ୨୦ ଓଭର ବୋଲିଂ ଶେଷ କରିବାର ଥିଲା, ଯାହା ଶ୍ରେୟସ କରିପାରିନଥିଲେ। 'ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍' (Slow Over Rate) ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ କମିଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି।

ଆଗକୁ ଭୁଲ୍ କଲେ ବଢ଼ିବ ଅଡ଼ୁଆ

ଯଦି ଶ୍ରେୟସ ପୁଣିଥରେ ଏହି ଭୁଲ୍‌ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହେବ। ଏପରିକି ତୃତୀୟ ଥର ସମାନ ଭୁଲ୍ କଲେ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ (Ban) କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି।

ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ହୋଇଥିଲେ ଆହତ

ଜରିମାନା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଘାତ। ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଣ-ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ହାତରେ କୁପର କୋନୋଲିଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତ ସଟ୍ ବାଜିଥିଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ପୁଣି ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଏକାଗ୍ରତା ହରାଇ ତୁରନ୍ତ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୧୧ ବଲ୍‌ରେ ୧୮ ରନ୍ (୨ଟି ଛକା ସହ) କରିଥିଲେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଘାତ ସେତେଟା ଗୁରୁତର ନୁହେଁ।

ବିସିସିଆଇ ଜାରି କଲା ବୟାନ

ବିସିସିଆଇ (BCCI) ନିଜ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଧୀମା ଓଭର-ରେଟ୍ (Slow Over-rate) ରଖିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ଓଭର-ରେଟ୍ ଅପରାଧ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହା ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବାରୁ, ଆୟରଙ୍କୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

