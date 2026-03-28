CSKକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ଆହତ କାରଣରୁ ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଧୋନି, କିଏ କରିବେ ୱିକେଟକିପିଂ?

Published : March 28, 2026 at 3:47 PM IST

MS Dhoni Ruled Out, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଶିବିରରୁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ତଥା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାରକା ଏମଏସ ଧୋନି ଆହତ କାରଣରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'Yellow Army' ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

କାହିଁକି ଏବଂ କେତେଦିନ ଖେଳିବେନି ଧୋନି?

ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ସିଏସକେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଧୋନିଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ (Calf Strain) ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଅତିକମରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସେ ଆଗାମୀ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଧୋନି ମିସ୍ କରିବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍:

  • ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବନାମ CSK (ଜୟପୁର)
  • ଏପ୍ରିଲ ୩: CSK ବନାମ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (ଚେନ୍ନାଇ)
  • ଏପ୍ରିଲ ୫: RCB ବନାମ CSK (ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ)
  • ଏପ୍ରିଲ ୧୧: CSK ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (ଚେନ୍ନାଇ)

ୱିକେଟ ପଛରେ କିଏ ନେବ ମାହିଙ୍କ ସ୍ଥାନ?

ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ତୁଲାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଜ୍ଞ ତାରକା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କିମ୍ବା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଯୁବ ଖେଳାଳି ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ତେବେ କେବଳ ୱିକେଟକିପିଂ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିସିଂ ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ବୋଲରଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ CSK ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧୋନିଙ୍କ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ।

୪୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଅପରାଜେୟ 'ଥାଲା'

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ୨୦୨୦ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲରେ ଧୋନିଙ୍କ ଦବଦବା ଆଜି ବି ଅତୁଟ ରହିଛି। ଗତ ସିଜିନରେ (୨୦୨୫) ସେ ପ୍ରାୟ ୧୩୫ ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୧୯୬ ରନ୍ କରିବା ସହ ନିଜର ଫିଟନେସର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍ ଆହତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦଳକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଏହି ସିଜିନର ବାକି ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି (୪୪ ବର୍ଷ) ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।

ଧୋନିଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ CSKର ରଣନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରେ ଜାଡେଜା ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଚାପ ରହିବ। ଦଳର କୋଚ୍ ଷ୍ଟିଫେନ ଫ୍ଲେମିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଧୋନିଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଖୋଜିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ।"

