କେକେଆର କ୍ୟାମ୍ପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ବଦଳରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ଘାତକ ବୋଲର

IPL 2026: ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେକେଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜଣେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

Published : March 23, 2026 at 10:39 AM IST

KKR Squad Update, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେକେଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜଣେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

ଆକାଶଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ସୌରଭ ଦୁବେ

କେକେଆର୍ ଆହତ ଆକାଶ ଦୀପଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିଦର୍ଭର ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସୌରଭ ଦୁବେଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସୌରଭ ପୂର୍ବରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆବୁଧାବିରେ ହୋଇଥିବା ମିନି ନିଲାମରେ ସେ ଅନସୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକେଆର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ଦୀପ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏପରି ସମାସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ IPL ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ୨୦୨୨ IPL ସିଜିନରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ ସେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ସିଜିନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୌରଭଙ୍କୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ସୁବ୍ରତୋ ବାନାର୍ଜୀ?

ସୌରଭଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ସୁବ୍ରତୋ ବାନାର୍ଜୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସୌରଭ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ ବୋଲର। ସେ ବଲକୁ ଉଭୟ ପଟକୁ ସୁଇଙ୍ଗ୍ କରାଇବାରେ ମାହିର। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। କେକେଆର ପାଇଁ ସୌରଭ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ।"

ହର୍ଷିତ ରଣାଙ୍କୁ ନେଇ KKR ର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା

ତେବେ କେକେଆର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିନାହିଁ। କେବଳ ଆକାଶ ଦୀପ ନୁହଁନ୍ତି, ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରଣା ମଧ୍ୟ ଆହତ କାରଣରୁ ଚଳିତ ସିଜନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆକାଶଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ମିଳିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷିତଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ, ସେ ନେଇ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। କୋଲକାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି ।

ସୌରଭଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର

ସୌରଭ ଦୁବେ ବିଦର୍ଭର ଜଣେ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ସେ ୨୦୧୯ 'ଏସିସି ଏମର୍ଜିଙ୍ଗ ଟିମ୍ସ ଏସିଆ କପ୍'ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୌରଭ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଦର୍ଭ ଦଳ ତରଫରୁ ଖେଳନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୌରଭ ୮ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଏବଂ ୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି।

ଗତ ନିଲାମରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ ଥିବା ସୌରଭଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେକେଆର ଜର୍ସିରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତ:

PSL ଛାଡ଼ି IPL ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି; ସାମ୍ କରନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ

IPL ଖେଳାଳିଙ୍କ କଟାଯିବ କି ଦରମା? ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୟାନ ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଟଚମଟ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

