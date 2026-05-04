ଆଇପିଏଲରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ: ଭାଙ୍ଗିଲେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ
Sai Sudharsan: ସୁଦର୍ଶନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୫୦ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୨୧୭୮ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।
Published : May 4, 2026 at 10:50 AM IST
Sudharsan Beats Gayle, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବିବାର ରାତିରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ୪୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଶେଷ ଓଭରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ପାଳି ଖେଳିଥିବା ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପୁଣିଥରେ ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ନିଜ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ୫୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ମାମଲାରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗେଲ୍ ଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସୁଦର୍ଶନ
୨୪ ବର୍ଷୀୟ ସାଇ ୪୧ଟି ବଲ୍ରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୭ ରନ୍ର ଏକ ସଂଯମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୫୦ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୨୧୭୮ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ୨୦୬୧ ରନ୍ର ବହୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗେଲ୍ ଏହି ରେକର୍ଡ ୧୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୧୧ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହି ତାଲିକାରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୫୦ଟି ପାଳିରେ ୧୯୩୩ ରନ୍ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଗେଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ୨୦୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୪୭ଟି ଇନିଂସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଗେଲ୍ଙ୍କ ୪୮ଟି ଇନିଂସଠାରୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ ଅଟେ। ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୫୨ଟି ଇନିଂସ ସହିତ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି।
ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ୫୮ଟି ବଲ୍ରୁ ଚମତ୍କାର ୧୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିଚ୍ରେ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ହାଭି ହେବାର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା।
ସୁଦର୍ଶନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ବହୁତ ଧିମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଛଅଟି ପାଳିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଶେଷ ଚାରୋଟି ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ତିନିଥର ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଲିଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ୨୦୨୨ରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ସେ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ୫୦ଟି ପାଳିରେ ୪୭.୩୪ ଏଭେରେଜ ଏବଂ ୧୪୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୨୧୭୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।