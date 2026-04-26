ଅଭିଷେକ-ଈଶାନଙ୍କ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ବୈଭବଙ୍କ ଶତକ, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ
RR vs SRH: ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
Published : April 26, 2026 at 1:09 AM IST
RR vs SRH Highlights: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୩୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଥିବାବେଳେ, ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟସ୍ ଜିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୫ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ ପରେ ୩୬ ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୦୩ ରନର ପାଳିରେ ୧୨ଟି ଛକା ଓ ୫ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଓ ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରାଙ୍କ ୩୩ ରନ୍ ସହାୟତାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୨୮ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।
4th highest successful run chase in TATA IPL & SRH seal their 4th win in a row!
୨୨୯ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ (୬) ପୁଣିଥରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଈଶାନ କିଶନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ୨୯ ବଲରେ ୫୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଈଶାନ କିଶନ ମାତ୍ର ୩୧ ବଲରେ ୭୪ ରନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ବିଜୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା।
ଅଭିଷକ ଓ ଈଶାନଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ (୨୯) ଓ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ (୩୬) ଇନିଂସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସଲିଲ ଆରୋରା ଓ ଅନିକେତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳି ୧୯ତମ ଓଭରରେ ହିଁ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲରମାନେ ରନ୍ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ବିଜୟ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୫ଟି ବିଜୟ ସହ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରନ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବେଳେ ଆରସିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।