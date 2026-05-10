RR vs GT: ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ, ରାଜସ୍ଥାନକୁ ୭୭ ରନରେ ହରାଇଲା ଗୁଜରାଟ
Published : May 10, 2026 at 12:34 AM IST
RR vs GT Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଶନିବାର (୯ ମଇ) ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥଇଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୭୭ ରନରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରେର ୨୨୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ୧୬.୩ ଓଭରରେ ୧୫୨ ରନରେ ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଜୈସୱାଲଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ତରଫରୁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୮୪ ରନ୍ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୫୫ ରନର ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୮ ରନର ଚମତ୍କାର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ୩୭ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୧୩ ରନ୍ ଏବଂ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ ୧୪ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବାବେଳେ, ୟଶ ରାଜ ପୁଞ୍ଜା ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
୨୩୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମପରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୧୬ ବଲରେ ୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା। ରାଶିଦ ଖାନ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩୩ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ଶୁଭମ୍ ଦୁବେ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପିନ୍ ବଲ୍ ଆଗରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ତରଫରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ସର୍ବାଧିକ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ କେବଳ ୨୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୨.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୨ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାଗିସୋ ରବାଡାଙ୍କୁ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।