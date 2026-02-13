IPL 2026: ଜାଡେଜା କି ଜୟସ୍ୱାଲ୍ ନୁଁହେ,ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି ହେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ
IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳ ମାତ୍ର ନଅଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
Published : February 13, 2026 at 1:14 PM IST
Rajasthan Royals New Captain: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ସନ୍ଧାନ ଶେଷ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ୨୦୨୫ ସିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଯୁବ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ରେସରେ ଥିଲେ ବି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମ୍ୟାଣ୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଛିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଭାରତ ପାଇଁ କେବଳ ନଅଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
RR ର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳି
ESPN Cricinfo ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରିୟାନ ପରାଗ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଆଘାତ ପାଇଁ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା। ଗତ ସିଜିନ୍ ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ଚାରିଟିରେ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା।
Riyan Parag is set to be named the next Rajasthan Royals captain pic.twitter.com/zdu1QhXqyD— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 13, 2026
ଆଇପିଏଲରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରିୟାନ ପରାଗ?
ରିୟାନ ପରାଗ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇପିଏଲର ସାତଟି ସିଜିନ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସିଜିନରେ ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ୍ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି। ରିୟାନ ନିଜ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ୍ ୮୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୭୨ ଇନିଂସରେ ୧୫୬୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିୟାନଙ୍କ ହାରାହାରି ୨୬.୧୦ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୪୧ ରହିଛି। ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜିନରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଇପିଏଲରେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ଗତ ସିଜିନରେ ସେ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୩୯୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ।
ଅଧିନାୟକ ଚୟନ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗାକାରା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଅଧିନାୟକ ଚୟନ ପାଇଁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପରେ ସେ ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କାରଣ ଗତ ସିଜନରେ ରୟାଲ୍ସର ଏକ ଖରାପ ସିଜନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ସିଜିନରେ ଏହି ଦଳ ୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମାତ୍ର ଚାରିଟିରେ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତଳଆଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା।