IPL 2026 Trade: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସାମସନ, ଜାଡେଜା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଗଲେ କେଉଁ ଟିମ୍ ?

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ CSKକୁ ଆସିଲେ । IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଲେ କେଉଁ ଖେଳାଳି ।

Sanju Samson-Ravindra Jadeja
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା-ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 9:51 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: IPL 2026 ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟ୍ରେଡକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ । CSK ସାମସନଙ୍କୁ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିନିମୟରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 14 କୋଟିଏ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ।

ସଞ୍ଜୁ ଇତିହାସ ରଚିଲେ-

ଏହି ଚୁକ୍ତି ସହିତ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ IPL ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ରେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ RCB IPL 2024 ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଠୁ 17.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲା ।

ସାମସନଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବେ । କାରଣ ସେ ୧୧ଟି ସିଜିନରେ ୪,୦୨୭ ରନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୪ରେ ୫୩୧ ରନ କରି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଜିନ ଥିଲା । ସାମସନ ୧୭୭ଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସିଏସକେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ । ୨୦୧୩ରେ ଆଇପିଏଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ, ସାମସନ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ।

ଜାଡେଜାଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ-

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଅଧିନାୟକ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଏବେ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ । ଜାଡେଜା, ଯିଏ ସିଏସକେ ପାଇଁ ୧୨ଟି ସିଜିନରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ଲିଗର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ସେ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଡ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ଲିଗ୍ ଫି ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ।

ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଟ୍ରେଡ୍-

ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦ୍ୱାରା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 10 କୋଟିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶାମି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, 2013 ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ 119 ଟି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। SRH ରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଶାମି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଦଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ, 17 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 28 ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 2023 ରେ ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିଲେ ।

KKR ଏବଂ MI ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍-

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ରୁ ସଫଳ ଟ୍ରେଡ୍ ପରେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI) କୁ ଫେରିବେ । ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର IPL ଫି 30 ଲକ୍ଷରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ଏକ ତାଲିକା ତଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ (30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ନୀତୀଶ ରାଣା: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ (4.2 କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସରୁ ରାଜସ୍ଥାନ (1 କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମେଘାଳୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ କୁମାର, ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ

