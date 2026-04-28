ETV Bharat / sports

DC vs RCB: କୋହଲି କଲେ 'ବିରାଟ'ରେକର୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଆରସିବି

DC vs RCB: ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୯୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 12:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DC vs RCB Highlights: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୩୯ତମ ମୁକାବିଲା ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଲୋ-ସ୍କୋରିଂ (କମ୍ ରନ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ)ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ଲପ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ୭୫ ରନ୍ କରି ଅଲ୍-ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଆରସିବି ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଆରସିବିର ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍‌ରେ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୧.୯୧୯ ହୋଇଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୬ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୨ଟି ପରାଜୟ ସହ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ସାରିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ମାତ୍ର ୩ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୫ଟି ପରାଜୟ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦଳ ପାଖରେ ୬ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ -୧.୦୬୦ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର ଆରମ୍ଭ ଅତି ଖରାପ ରହିଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେ’ରେ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଦଳ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍‌ରେ ନିଜର ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ ଗତି ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ। ୭ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୫୮ ରନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଥ୍ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦଳ ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୧୬.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୭୫ ରନ୍‌ରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ୧୯ ରନ୍‌ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ବାକି ପୂରା ଟପ୍ ଅର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବୋଲରମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ରସିଖ ସଲାମ୍, ସୁୟଶ ଶର୍ମା ଓ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।

୭୬ ରନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆରିସିବି ନିଜ ପାଳିର ଆରମ୍ଭ ସଠିକ୍ ଭାବେ କରିଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେ’ରେ ହିଁ ଦଳ ମ୍ୟାଚକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ନାମରେ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ଆଉ ୧୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୩୪ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ରହି ୨୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାକବ ବେଥେଲ ୨୦ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପାଳିର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୯୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କାଇଲ୍ ଜାମିଏସନ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.