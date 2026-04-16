ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ RCB
RCB vs LSG: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବା ୧୪୭ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
Published : April 16, 2026 at 12:29 AM IST
RCB vs LSG Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୨୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୪୬ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୧୪୭ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସହଜରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆରସିବି ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୪ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହାରିଛି। ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୧.୫୦୩ ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର ୨ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ୩ଟିରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ -୦.୮୦୪ ରହିଛି।
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ପାୱାର-ପ୍ଲେ’ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଧିମା ରହିଥିଲା ଓ ଦଳ ୧ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର୍ ମଧ୍ୟରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୭୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଝଟ୍କା ଡେଥ୍ ଓଭର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବୋଲରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ୧୬ ରୁ ୨୦ ଓଭର୍ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୩୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ୨୦ ଓଭର୍ରେ ୧୪୬ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ୩୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୁଷ ବଦୋନି ୩୮ ରନ୍ର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ରସିଖ ସଲାମ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଯାଇଥିଲା।
୧୪୭ ରନ୍ ପିଛା କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦଳ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଲା। ପାୱାର-ପ୍ଲେ’ରେ ଆରସିବି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭର୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୋଲରମାନେ ଟିକେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ରନ୍ ଗତିକୁ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ। ୭ ରୁ ୧୫ ଓଭର୍ ମଧ୍ୟରେ ଆରସିବି ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ୮୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଡେଥ୍ ଓଭର୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଚୌକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଆରସିବି ୧୫.୧ ଓଭର୍ରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୯ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ଏକ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।
ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ ଦୂରରେ ରହି ୪୯ ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ୨୭ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୨୩ ରନ୍ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ଆଭେଶ ଖାନଙ୍କୁ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।