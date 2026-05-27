IPL 2026: ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଆରସିବି

RCB vs GT: ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ୯୩ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଏବଂ ପରେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଆରସିବି ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

RCB vs GT Qualifier 1
ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ଆରସିବି
Published : May 27, 2026 at 1:01 AM IST

Updated : May 27, 2026 at 1:16 AM IST

RCB vs GT Qualifier 1, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୯୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ୨୫୫ ରନର ରେକର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୬୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ୯୩ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଏବଂ ପରେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଆରସିବି ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୫୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୧୬୨ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗୁଜରାଟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ହରାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳ ପାଖରେ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଗତ ସିଜନରେ ଆରସିବି ପଞ୍ଜାବକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆରସିବିକୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର (୧୯) ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରର ଶେଷ ବଲରେ କାଗିସୋ ରବାଡାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିରାଟ କୋହଲି (୪୩) ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ (୩୦)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭୨ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ୯ମ ଓଭରରେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଆରସିବିର ରନ୍‌ ଗତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁଜରାଟ ମ୍ୟାଚରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରବାଡା କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଥିବା ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ୨୦ ରନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ଏକ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ପାଟିଦାର ଏବଂ ଆରସିବି ପାଇଁ ଟର୍ନିଂ ପଏଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ ପାଟିଦାର ଓ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମିଶି ଗୁଜରାଟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଲଗାତର ଛକା-ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଡ଼ି ମିଶି ୮୯ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। କୃଣାଳ (୪୩) ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଟିଦାର ନିଜର ଲୟ ହରାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୩୩ଟି ବଲରେ ୯୩ ରନର ଭୟଙ୍କର ପାଳି ଖେଳି ଆରସିବିକୁ ୨୫୦ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆରସିବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୫୪ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

ଗୁଜରାଟର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ

୨୫୫ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର ୫୧ ରନରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୧୪), ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (୨), ଜୋସ୍ ବଟଲର (୨୯), ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ (୫) ଏବଂ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର (୦) ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ, ମାତ୍ର ୫୧ ରନର ସ୍କୋରରେ ହିଁ ବଟଲର, ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ହୋଲ୍ଡର ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଳିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୮ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୁଜରାଟର ଲୋଅର୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ (୬୮) କ୍ରିଜ୍‌ରେ ତିଷ୍ଠି ରହି ଏକାକୀ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରସିବିର ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଗୁଜରାଟ ମ୍ୟାଚକୁ ୯୨ ରନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା।

