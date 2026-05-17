ପଞ୍ଜାବକୁ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆରସିବି, ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ହାତେଇଲା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍

RCB vs PBKS: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି।

Published : May 17, 2026 at 7:54 PM IST

RCB vs PBKS Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫର ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏହି ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ପଞ୍ଜାବକୁ ଏହାର ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ନବମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହା ଦଳର କ୍ରମାଗତ ଷଷ୍ଠ ପରାଜୟ ରହିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆରସିବିର ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଦଳ ୨୧ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍‌ଙ୍କ ରୂପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍କୋରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୬ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାଡିକ୍କଲ ୪୫ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କ ସାଥ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ରନ୍ ଗତି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଥିଲା। କୋହଲି ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୦ ରନର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୫୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାଳିର ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୦ ବଲରେ ୬୫ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିବା ସହ ସ୍କୋରକୁ ୨୨୨ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୪୦ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୭୩ ରନର ପାଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାବେଳେ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୧୨ ବଲରେ ୨୮ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଆରସିବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲା।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର୍ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଆରସିବିର ୨୨୩ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଆରମ୍ଭ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ୧୯ ରନ୍ ସ୍କୋର ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏଠାରୁ କୁପର୍ କୋନୋଲି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ ପାଳିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋନୋଲି ୩୭ ରନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ୩୫ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଦଳ ୯୩ ରନ୍ ସ୍କୋର ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୭ ରନର ଦ୍ରୁତ ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୨୯ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୯୯ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂରେ ରସିଖ ସଲାମ ଦାର୍ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ସୁୟଶ ଶର୍ମା ଓ ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

