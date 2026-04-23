ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ LSGର ପରାଜୟ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ହରାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
IPL 2026 LSG vs RR: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026ର 32ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : April 23, 2026 at 7:01 AM IST
IPL 2026 LSG vs RR ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 40 ରନରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026ର 32ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ RR । ଏହି ସିଜନ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ।
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 159 ରନ୍ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟିମ୍ 18 ଓଭରରେ 119 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା RRର 5ମ ବିଜୟ ଥିଲା । ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 10 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେପଟେ LSG ସମାନ 7 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ 9ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାରରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ 29 ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ 43 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବଲ୍ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 4 ଓଭରରେ 29 ରନ୍ ଦେଇ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, LSG ବନାମ RR ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନକୁ 159 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ । ଜୟସ୍ୱାଲ 22, ବୈଭବ 8, ଜୁରେଲ 0, ପରାଗ 20, ହେଟମାୟର 22, ଜାଡେଜା 43, ଶୁଭମ 19 ଏବଂ ଫେରେରା 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ ।
ରାଜସ୍ଥାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପରେ, ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ 159 ରନର ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ଏକ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ନୌର ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବାଡୋନି, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ମାର୍କରାମ, ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ମାର୍ଶ, ପୁରନ ଏବଂ ହିମ୍ମତ ସିଂହ କେବଳ ଦୁଇ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ । ମାର୍ଶ ଦଳର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର 55 ରନ କରିଥିଲେ ।
ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ବର୍ଗର ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଜାଡେଜା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।