ମୁମ୍ବାଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ଏବେବି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ MI, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୀକରଣ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 5:33 PM IST

MI Playoffs Scenario, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲର ୧୯ତମ ସିଜନ୍ ୫ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ୨୪୦ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦିଓ ଦଳରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମୁମ୍ୱାଇର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟପ୍-୪ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ କି।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଆରମ୍ଭ ବିଜୟ ସହ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶେଷ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମୁମ୍ୱାଇ ଦଳକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳକୁ କେବଳ ୨ଟିରେ ବିଜୟ ଏବଂ ୬ଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତଥାପି ମୁମ୍ବାଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡି଼ବା ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ୬ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ବାକି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯଦି ନିଜର ବାକି ଥିବା ୬ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ୧୨ ଅଙ୍କ ମିଳିଯିବ। ଦଳ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ୪ ଅଙ୍କ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୧୬ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯାହା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯେଉଁ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତରେ କ’ଣ ଏଭଳି ଦମଦାର୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ?

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯଦି ଆଗକୁ କେବେଳ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରେ, ତେବେ ଦଳ ୧୬ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁମ୍ୱାଇ ଏହାପରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪ ଅଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୧୪ ଅଙ୍କ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ହେବା କଷ୍ଟକର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ୨ଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସହଜରେ ୧୬ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଯଦି ୧୬ ଅଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଦଳକୁ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ୱାଇର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ -୦.୭୮୪ ରହିଛି। ଯାହାକି ବହୁତ ଖରାପ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁଥାଉ, ତେବେ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ୧୬ ଅଙ୍କ ସହ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌କୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏଭଳି ଏକ ଦଳ ଯିଏ ଅଧା ସିଜନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିନିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ କ’ଣ ଏପରି ଚମତ୍କାର କରିପାରୁଛି। କାରଣ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ୟାଟରମାନେ ତ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଲରମାନେ ବହୁତ ନିରାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି।

