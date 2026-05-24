ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସୂଚୀ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଖେଳାଯିବ ଫାଇନାଲ୍
IPL 2026 Playoff: ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ୨୬ ମେ ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
Published : May 24, 2026 at 8:52 PM IST
IPL 2026 Playoff Schedule: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ଚାରୋଟିଯାକ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୬୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ ସହିତ ଟପ୍-୪ ଦଳର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ବନିଛି।
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିସାରିଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏହି ବିଜୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୂଚୀ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଛି। ଟପ୍-୨ ରେ ଥିବା ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟକୁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ କି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ (ଏସଆରଏଚ୍ ଓ ଆରଆର୍) ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ 'କର ବା ମର' ପରି ହେବ। ଆରସିବି ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୯ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୫ଟି ପରାଜୟ ସହ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ, ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ୯ଟି ବିଜୟ ସହ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୮ଟି ବିଜୟ ସହ ଟପ୍-୪ ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।
କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନାମ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ
ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ୨୬ ମେ ୨୦୨୬ (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ଟାରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ। ଯେତେବେଳେ କି ହାରିବାକୁ ଥିବା ଦଳକୁ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୨ ରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଏଲିମିନେଟର୍: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବନାମ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିମିନେଟର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ମଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ଟାରେ ମୁଲ୍ଲାନ୍ପୁରରେ ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଏକ ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ହାରିବାକୁ ଥିବା ଦଳର ଯାତ୍ରା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୨ ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେତା ଦଳର ମୁକାବଲା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୧ ର ହାରିଥିବା ଦଳ ସହ ହେବ।
କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୨ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ
ମଇ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଖେଳାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ର ହାରିଥିବା ଦଳ ଏବଂ ଏଲିମିନେଟର୍ର ବିଜେତା ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ଟାରେ ମୁଲ୍ଲାନ୍ପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଥିବା ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ବନିବ।
ଏହାପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେହି ମହାମୁକାବଲା (ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ), ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧ ର ବିଜେତା ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୨ ର ବିଜେତା ଦଳ ମଇ ୩୧ ତାରିଖରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ମହାଲଢ଼େଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ବିଜେତା ଦଳକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।