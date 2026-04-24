MI କି CSK ନୁହଁ, ଏହି ୨ଟି ଦଳର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ପ୍ରାୟ ଶେଷ! ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛି କେଉଁ ଦଳ?

IPL 2026: ଚଳିତ ସିଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ୧୪ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ।

IPL 2026 Playoff Scenarios
ଏହି ୨ଟି ଦଳର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ପ୍ରାୟ ଶେଷ! (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 24, 2026 at 5:13 PM IST

IPL 2026 Playoff Scenarios: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ୧୯ ତମ ସିଜିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାରିଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ତିନିଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ସାତଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। କେବେଳ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

IPL ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସମୀକରଣ

ଅଧିକାଂଶ ଦଳର ସିଜିନର ଅଧା ରାସ୍ତା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ସିଜନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ୧୪ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା ରହିବ। ସେହିପରି ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ସିଧାସଳଖ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏହି କାମ ସହଜ ମନେହେଉଛି। ଉଭୟ ଦଳ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ RCB ଏବଂ SRH ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ୫ଟି ଲେଖାଁଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ।

KKR- LSGର ଆଶା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପଥ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସାତଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଦୁଇଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ -୧.୨୭୭ ରହିଛି। ଯାହା ଏହି ସିଜନର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ସେହିପରି କୋଲକାତା ସାତଟିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ତିନି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଯଦି କୋଲକାତା ବାକି ଥିବା ସାତଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତେବେ ଯାଇ ତା’ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ଜୀବିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଭଳି ମନେହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଲକାତାର ସଫର ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସାତଟିରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଏବଂ ଶେଷ ସାତଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଛଅଟି ଜିତି ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

MI କଣ ସତରେ ଚିଟିଂ କରିଥିଲା? କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ପରେ ବି କେମିତି ମିଳିଲା 'କନକସନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ', ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କୋଚ୍‌

IPL 2026 ରେ ହଠାତ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୂଳ ଖେଳାଳି; ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

