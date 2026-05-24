ETV Bharat / sports

IPL 2026: ଆଜି ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ହେବ ଡବଲ୍ ହେଡର୍‌ ମ୍ୟାଚ୍; କିଏ ପାଇବ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଟିକେଟ୍‌?

IPL 2026: ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ବନାମ ମୁମ୍ୱାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ରାତିରେ କୋଲକାତାର ସାମ୍ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ହେବ।

IPL 2026 Sunday Double Header to Decide Final Team
ଆଜି ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ହେବ ଡବଲ୍ ହେଡର୍‌ ମ୍ୟାଚ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଆଜି (୨୪ ମଇ) ସ୍ଥିର ହେବ। ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦୁଇଟି (ଡବଲ୍ ହେଡର୍) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ରାତିରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ସାମ୍ନା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ହେବ। ଗତ ଶନିବାର (୨୩ ମଇ) ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳକୁ ୭ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ନିଜର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ମାତ୍ର ୪ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ୮ ଅଙ୍କ ସହ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍‌ର ବିଜୟ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ଆଜି କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ଜିତିଯାଏ, ତଥାପି ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ୧୪ ଅଙ୍କରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶେଷ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କେଉଁ ତିନୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ ଆଜି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିପାରିବ।

ଆଜି ମିଳିବ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ଶେଷ ଦଳ

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍: (୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୫ ପଏଣ୍ଟ, ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୦.୩୦୯)

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ମୁମ୍ୱାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହାରିଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଉ। ଯଦି କୋଲକାତା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ଆଶା କରିବ ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ ନ କରନ୍ତି। କାରଣ କୋଲକାତାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ପଞ୍ଜାବଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ : (୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ, ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୦.୦୮୩)

ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସମୀକରଣ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ମୁମ୍ୱାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମାନେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଏ, ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍‌ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: (୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ, ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୦.୦୧୧)

କୋଲକାତା ଦଳର ସାମ୍ନା ଆଜି ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦଳର ଆଶା ରହିବ ଯେ, ରାଜସ୍ଥାନ ମୁମ୍ୱାଇଠାରୁ ହାରିଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋଲକାତାର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍‌ଠାରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଧୋନିଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା? CSK ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ

୩୫ ବର୍ଷରେ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଶେୟାର କଲେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍‌

TAGGED:

IPL 2026 PLAYOFF SCENARIOS
IPL 2026
CRICKET
ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେଅଫ୍‌
IPL 2026 TODAY MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.