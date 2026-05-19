ଗୋଟିଏ ସିଟ୍... ୫ଟି ଦଳ! ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ର ଶେଷ ଟିକେଟ୍?
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୫ଟି ଦଳ ଯଥା ପଞ୍ଜାବ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି।
Published : May 19, 2026 at 3:38 PM IST
IPL 2026 Playoff Scenario: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ୩ଟି ଦଳ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନେଇଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ୨ଟି ଦଳ (ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର୍ ଜାଏଣ୍ଟସ୍) ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ୫ଟି ଦଳ ଯଥା ପଞ୍ଜାବ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି।
ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦଳ ଥିଲା। ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍କୁ ଯିବା କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିସାରିଛି। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଟପ୍-୪ ଦଳ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ ୫ଟି ଦଳ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଗ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଆଉ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି।
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର୍ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ଖେଳିବ। ପଞ୍ଜାବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଜାବ ଚାହିଁବ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିଜର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାରିଯାଉ। ଏହା ସମେତ କେକେଆର୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଉ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ଠାରୁ ପଛରେ ରହୁ, କାରଣ ସେ ନିଜର ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହା ପରେ ଯାଇ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳର ଆଉ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର୍ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ରବିବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର ଅଟେ, କାରଣ ସେ ନିଜର ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୬ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ। ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ନିଜର ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମାତ୍ର ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଏହାପରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କୋଲକାତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗସ
ସିଏସକେର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହିତ ରହିଛି। ଦଳ ଏହାକୁ ଜିତିବା ସହିତ ଚାହିଁବ ଯେ ପଞ୍ଜାବ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଉ। ରାଜସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହାରେ, ତେବେ ତାହା ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କେକେଆର୍ ମଧ୍ୟ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ
କେକେଆରର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। କୋଲକାତା ଚାହିଁବ ଯେ ସେ ନିଜର ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୫ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଉ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରୁ। ଏହାପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମ୍ୟାଚ୍ କେକେଆର୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଜିତ ହାର୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
PBKS - 13 Points (1 match)
RR - 12 Points (2 match)
CSK - 12 Points (1 match)
DC - 12 Points (1 match)
KKR - 11 Points (2 match)
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରେସ୍ ରେ ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଚାହିଁବ ଯେ ସେ ନିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୧୪ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏହାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ନିଜର ଦୁଇଟିଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଉ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଲକାତା ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାରିଯା। ଏହି ସମୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ଅଟେ।