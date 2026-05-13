IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇ-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଉଟ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ୪ ଦଳ!

IPL 2026 Playoff Scenario: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସମେତ ୪ଟି ଦଳ ଉପରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 5:21 PM IST

IPL 2026 Playoff, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସମେତ ୪ଟି ଦଳ ଉପରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର କଳାବାଦଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ବାକି ରହିଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରାସ୍ତା କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି। ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏଠାରୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ସମୀକରଣ କଣ ରହିଛି...

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ: ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ୍‌ଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳ ୬ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବାକି ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦଳ ପାଖରେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ +୦.୧୮୫ ର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇକୁ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରି ଦଳ ୧୬ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳକୁ ନିଜର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ: ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ରମାଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନିଜକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦଳ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବାକି ୫ଟିରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ଦଳର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ +୦.୦୮୨ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଅତିକମରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହାସହିତ ନେଟ୍ ରନରେଟ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳ ୫ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବାକି ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଦଳର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ -୦.୯୯୩ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା କୋଲକାତା ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଦଳ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାକି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ଫଳାଫଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦଳକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ୪ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବି ପରାଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ କଠିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

