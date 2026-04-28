IPL 2026: ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦଳକୁ କେତେ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ? ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ସମୀକରଣ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 28, 2026 at 5:27 PM IST

IPL 2026 Playoff Scenario, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଥିବାବେଳେ, ଆଉ କିଛି ଦଳ ପାଇଁ 'କର ବା ମର' ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚକୁ ଏକ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବି ଭଳି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ଧରାଯାଉଛି। ୧୬ ପଏଣ୍ଟ (ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଟ୍-ଅଫ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ୧୬ରୁ କମ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତି।

ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମ

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଚଳିତ ସିଜିନରେ ମୋଟ ୧୦ଟି ଦଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପ୍ରତି ବିଜୟ ପାଇଁ ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ୨ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଁଏ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହେ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳେ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶୀର୍ଷ ୪ଟି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହିପରି ହେବ:

ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବ, ସେହି ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିବ। ଏହାପରେ ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ (NRR) ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପରେ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହେ, ତେବେ 'ଡ୍ର ଅଫ୍ ଲଟ୍‌ସ' (ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା) ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଦଳର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଦଳର ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା:

ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା କହିଲେ ଚଳତି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ଯାଇସାରିଛି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ କୁ ଯିବା ପ୍ରାୟତଃ ପକ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏମିତି ତିନୋଟି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ଲେ-ଅଫରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟଣ୍ଟସ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟି ହାରିଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୭ଟିରୁ ୫ଟି ହାରିଛି ଓ କେକେଆର୍ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୫ଟି ହାର ଓ ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳହୀନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବାର କଳାବାଦଲ ଘେରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ସବୁ ଦଳର ଅତି କମରେ ୬ କିମ୍ବା ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ବାକି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଦଳ ମାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବି ପରାଜୟ ଏହି ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପହିଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତାକୁ କଠିନ କରି ଦେଇପାରେ।

