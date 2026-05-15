ETV Bharat / sports

PBKS vs MI: ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ମୁମ୍ୱାଇ

PBKS vs MI: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

PBKS vs MI IPL 2026 Highlights
ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ମୁମ୍ୱାଇ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 12:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PBKS vs MI Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଗୁରବାର (୧୪ ମଇ) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ମଧ୍ୟର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତିଲକ ବର୍ମା ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଆରମ୍ଭ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହିଥିଲା। ଓପନର୍ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ୩୨ ବଲ୍‌ରେ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ୧୭ ବଲ୍‌ରେ ୨୨ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ ୧୭ ବଲ୍‌ରେ ୩୮ ରନର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ବାକି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ କିଛି ବିଶେଷ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ ଏବଂ ଜେଭିୟର୍ ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଶେଷ ୩ ଓଭରରେ ୫୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ୨୦୦ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ବୋଲିଂରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ସେ ୪ ଓଭରରେ ୩୯ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦୀପକ ଚହରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କର୍କିନ୍ ବୋଶ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ।

ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ

ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ରୁତ ରହିଥିଲା। ରାୟନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ୨୩ ବଲ୍‌ରେ ୪୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୫ ରନ୍ ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଆସି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପାଳି ବଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଥିଲେ। ତିଲକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ରେ ସଠିକ୍ ସଟ୍ ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତିଲକ ୩୩ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତିଲକ ବର୍ମା ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୬ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ୧୯.୫ ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ତ୍ରିଦେଶୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା BCCI; ତିଲକ ଅଧିନାୟକ, ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ: ଇଂଲଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଦଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୋଚ୍ ବନିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍

TAGGED:

PBKS VS MI HIGHLIGHTS
IPL 2026
CRICKET
ପଞ୍ଜାବ ବନାମ ମୁମ୍ୱାଇ
PBKS VS MI IPL 2026 HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.