ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଦମଦାର ବିଜୟ: ପ୍ରଭସିମରନ ଓ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଡି'କକ୍ଙ୍କ ଶତକ
PBKS vs MI: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
Published : April 17, 2026 at 12:17 AM IST
PBKS vs MI Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ୨୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଓ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୭ ୱିକେଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବେକାର ଗଲା କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ ଶତକ
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୬ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦଳର ଓପନର କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡିକକ୍ ୧୧୨ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନମନ ଧୀର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ (୫୦ ରନ) ଖେଳି ଭରପୂର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆହତ କାରଣରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ସେଭଳି କିଛି ଖାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ
Thumping. Dominant. Commanding. 👏❤️— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Prabhsimran & Shreyas Iyer's fifties help Punjab Kings remain unbeaten in the competition.
ପ୍ରଭସିମରନ ଓ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ
୧୯୭ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଦୀପକ ଚହରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ୨୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଲ୍ଲା ଗଜନଫର ତୃତୀୟ ଓଭରରେ ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କୁ (୧୫) ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ୫ମ ଓଭରରେ ସେ କୁପର କୋନୋଲିଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥିଲେ, ଯିଏ କି ୧୨ ବଲରେ ୧୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ରନ୍ ରେଟ୍ ୧୦ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସାଥ୍ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ସହଜରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ୨୩ ବଲରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
Pure timing. Exquisite class. Game-changing innings! 🙌👏— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Gen Next Star, Prabhsimran Singh changed the game with a counter-attacking punch!
ଏହା ସମେତ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଦଳକୁ ବିଜୟର ନିକଟତର କରାଇ ଆୟର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୩୫ ବଲରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୧୭ତମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ ୩୯ ବଲରେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୮୦ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
Punjab ka PUNCH! 🥊— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Punjab Kings have well & truly dominated Mumbai Indians at their fortress, Wankhede! 🔥#TATAIPL | #MIvsPBKS | [#MumbaiIndians, #JaspritBumrah, #HardikPandya, #DeepakChahar, #PunjabKings, ] pic.twitter.com/coxOORVOGv
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ସ୍ଥିତି
ଏହି ବିଜୟ ସହ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଚଳିତ ସିଜନର ଏକମାତ୍ର ଅପରାଜେୟ ଦଳ ଭାବେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୪ଟିରେ ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି।