PBKS vs DC: ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପଞ୍ଜାବ-ଦିଲ୍ଲୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

PBKS vs DC: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର (୧୧ ମଇ) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

Punjab Kings vs Delhi Capitals Match 55 Preview
ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପଞ୍ଜାବ-ଦିଲ୍ଲୀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
PBKS vs DC IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୧ ମଇ) ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଚଳିତ ସିଜିନର ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରୁ ୩୩ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର ନିକଟରୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ମୋଟ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୧୮ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୬ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଧର୍ମଶାଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ କଳା ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ପିଚ୍‌ର ମାଟିରେ ବାଲିର ପରିମାଣ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ପିଚ୍‌ରେ ଗତି ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ଉଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମଶାଳା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍‌ରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସୁଇଙ୍ଗ୍ ମିଳିପାରେ। ପିଚ୍‌ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।

ପାଣିପାଗ

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର (୧୧ ମଇ) ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୧ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୭ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ବର୍ଷାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କୁପର କନୋଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଜଗେ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ, ବିଜୟକୁମାର ବୈଶାଖ, ଲୋକି ଫର୍ଗୁସନ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ହରପ୍ରୀତ ବ୍ରାର, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ମୁଶୀର ଖାନ, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ମିଚେଲ ଓଭେନ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମରଜାଇ, ବେନ୍ ଡ୍ୱାରସୁଇସ୍, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ୟଶ ଠାକୁର, ନେହଲ ୱାଧେରା, ହରନୂର ସିଂ, ପାଇଲା ଅବିନାଶ, ବିଶାଳ ନିଶାଦ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ପଥୁମ ନିସଙ୍କା, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନୀତିଶ ରାଣା, ସମୀର ରିଜଭି, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ମୁକେଶ କୁମାର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, କରୁଣ ନାୟାର, ଟି. ନଟରାଜନ, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ଡେଭିଡ ମିଲର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ, ଅଜୟ ଯାଦବ ମଣ୍ଡଳ, ପୃଥ୍ବୀ ଶ', ଆକିବ ନବୀ ଦାର, ତ୍ରିପୁରାନା ବିଜୟ, ସାହିଲ ପାରାଖ, ମାଧବ ତିୱାରୀ।

