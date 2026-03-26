IPL 2026: ଏଥର ହେବନି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ; ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ବାତିଲ କଲା BCCI, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

IPL 2026 ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ୧୯ତମ ସିଜନକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି।

Published : March 26, 2026 at 2:05 PM IST

IPL 2026 Opening Ceremony, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ୧୯ତମ ସିଜନକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ BCCI ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍‌ର କୌଣସି ଭବ୍ୟ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ (Opening Ceremony) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ।

କାହିଁକି ବାତିଲ ହେଲା ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ?

ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବଲିଉଡ ତାରକା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଧୁମଧାମରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସାହରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଛି ଗତବର୍ଷର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୨୫ ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଏକ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ଜଣ ନିରୀହ ପ୍ରଶଂସକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

BCCI ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ BCCI ଏଥର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା:

  • ମୌନ ପ୍ରାର୍ଥନା: ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକ ମୃତକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମିନିଟ୍‌ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।
  • ଖାଲି ସିଟ୍: ଦିବଂଗତ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ୧୧ଟି ସିଟ୍‌କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଖାଲି ରଖାଯିବ। ଯାହା ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ।
  • ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଏହି ଘଟଣା ପରେ RCB ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଷ୍ଟାଡିୟମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଏବେ ସେଠାରେ AI-ଚାଳିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଓ ନୂଆ କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା: RCB ବନାମ SRH

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଗତ ସିଜନରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ RCB ନିଜର ୧୭ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଏହି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ RCB ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖୁଛି ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାଜି ମାରୁଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତବର୍ଷ (୨୦୨୫) ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

