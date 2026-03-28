ETV Bharat / sports

IPL 19: ଆଜି ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି-ଏସଆରଏଚ୍ ଲଢ଼େଇ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 19ତମ ସଂସ୍କରଣ । ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସନରାଇଜର୍ସ ମଧ୍ଯରେ ହେବ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା।

IPL 19: ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି-ଏସଆରଏଚ୍ ମୁକାବିଲା
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

RCB vs SRH, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଫଟାଫଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ସିଜିନ 19 । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍‌. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ । ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ‌ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଆରସିବି ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ :

IPL ସିଜିନ 18 ଚାମ୍ପିଅନ RCB ସଶକ୍ତ ଟିମ୍‌ ଭାବେ ଜଣାଶୁ୍‌ଣା । ଗତ ସିଜିନରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ କମାଲ ଦେଖାଇଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ । ଏହି ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଚଳିତ ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରନ୍ତି ବୋଲି କ୍ରିକେଟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର 3ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଡେଭିଡ୍ ଓ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ IPL-18ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ ଓ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଛି । ଭେଙ୍କଟେ୍ଶ ଆୟାର ଟିମ୍‌ରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଆରସିବିର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ଅପ୍‌ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଛି । ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲର୍ ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳୁନଥିବାରୁ, ଆରସିବି ପାଇଁ ବୋଲିଂ ଲାଇନ ଅପ୍ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ । ଯଶ ଦୟାଳ ଟିମ୍‌ରେ ନଥିବା ବେଳେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜାକବ୍ ଡଫିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ନଜର:

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟପ୍‌ ଅର୍ଡର୍‌ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍ ଓ ଇଶାନ କିଶନ । ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ୱିକେଟ କିପର୍ ଇଶାନ କିଶନ ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବେ। ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ ଗତ ସିଜିନ୍‌ରେ ଟିମ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ ଫିନିସର୍ ଭାବେ ଅନିକେତ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖେଳିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜିନ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ସେ ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି ।

ବୋଲିଂ SRH ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ:

SRHର ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଛି । କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପରେ, ଇଶାନ ମଲିଙ୍ଗା, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଓ ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଏପଟେ ଜିଶାନ ଅନସାରୀ ସମ୍ଭାଳିବେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ବ।

IPLରେ RCB vs SRH ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍:

  • IPL ଇତିହାସରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 26ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ଖେଳାଯାଇଛି
  • SRH 13ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ RCB 11ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି
  • 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିନାହିଁ
  • ଆଇପିଏଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 287/3(2024), ଏହା IPL ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ
  • RCBର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 262/7।

ଆରସିବି ଟିମ୍:

ବିରାଟ୍ କୋହଲି, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ ରକ୍ଷକ), କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ଜ୍ୟାକବ୍ ଡଫି, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍, ରସିଖ ସଲାମ ଡାର,ଭେଙ୍କଟେସ୍ ଆୟାର, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା. ୱିକ୍କି ଓଷ୍ଟୱାଲ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ, ଜ୍ୟାକବ୍ ବେଥେଲ, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, ସ୍ୱପ୍ନିଲ ସିଂହ, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ସାତ୍ୱିକ ଦେଶୱାଲ ।

ଏସଆରଏଚ୍ ଟିମ୍:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ ରକ୍ଷକ-ଅଧିନାୟକ), ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ, ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଇଶାନ ମଲିଙ୍ଗା, ଶିବମ ମାଭି, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ଜିଶାନ ଅନସାରୀ, ସଲିଲ ଅରୋରା, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ, ବ୍ରାୟଡନ କାର୍ସ, ଡେଭିଡ୍ ପାୟନେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, ସାକିବ ହୁସେନ, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଅମିତ କୁମାର ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

IPL 2026 OPENER
ROYAL CHALLENGERS BANGALORE
SUNRISERS HYDERABAD
RCB VS SRH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.