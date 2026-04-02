ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ RCB ଖେଳାଳି: ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା
IPL 2026: ଫିଟନେସ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବୋର୍ଡ ନୁଆନ ତୁସାରାଙ୍କୁ 'ନୋ ଅବଜେକସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍' ବା NOC ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।
Published : April 2, 2026 at 5:40 PM IST
Nuwan Thushara vs SLC, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ରୋମାଞ୍ଚ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଶିବିରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନୁଆନ ତୁସାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବୋଲରଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ସେ ଶେଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଅଟକିଛି NOC?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (SLC) ନିଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ରଖିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଥିରେ ତୁସାରା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫିଟନେସ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ 'ନୋ ଅବଜେକସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍' ବା NOC ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ବୋର୍ଡର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ତୁସାରା ଏବେ କଲମ୍ବୋ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟରେ ତୁସାରାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି:
ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା 'ପିଟିଆଇ' (PTI) ଅନୁଯାୟୀ, ତୁସାରା ନିଜ ପିଟିସନରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତୁସାରା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା SLC ସହିତ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ 'ଫ୍ରି ଏଜେଣ୍ଟ' ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବୋର୍ଡକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
Nuwan Thushara has filed a case against SL Cricket to play for RCB 🚨— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) April 2, 2026
- He is seeking a NOC to participate in the 2026 IPL
- Case hearing has been scheduled for April 9
- Thushara claims he was picked by RCB for IPL 2026
- He had previously played IPL (2024 & 2025) with valid… pic.twitter.com/zA0Wc5RtfH
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଆଭିମୁଖ୍ୟ
ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ବୋର୍ଡର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା। ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ପାସ୍ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ।" ବୋର୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ତୁସାରା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା
ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶୁଣାଣି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଯଦି କୋର୍ଟ ତୁସାରାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ SLC ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ NOC ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ଭିସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେ "ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ବଡ଼ ନା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍?" ବୋର୍ଡ ଯଦି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଟକାଏ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ଲିଗ୍ ଖେଳିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣୁଛନ୍ତି। ତୁସାରାଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିପାରେ।
🚨Breaking -Sri Lanka fast bowler Nuwan Thushara has filed a case in the Colombo District Court seeking an order directing Sri Lanka Cricket to issue a No Objection Certificate (NOC) to enable his participation in the 2026 Indian Premier League (IPL).— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) April 2, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ RCB ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଏହି 'ୟର୍କର କିଙ୍ଗ' ଶୀଘ୍ର ଦଳରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁସାରା ନ ଆସନ୍ତି, ତେବେ RCB କୁ ହୁଏତ ଜଣେ ବଦଳ ଖେଳାଳି (Replacement) ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କଲମ୍ବୋ କୋର୍ଟର ରାୟ ଉପରେ ରହିଛି।