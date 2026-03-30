ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବନି IPL: ଜିଓ-ଷ୍ଟାର୍ ସହ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ, ନିରାଶ ହେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ

Published : March 30, 2026 at 7:04 PM IST

IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍‌କୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏଥର ଟିଭି ପରଦାରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥା 'ଜିଓ-ଷ୍ଟାର୍' (JioStar) ବାଂଲାଦେଶ ସହ ନିଜର ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରିଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି।

ସରକାର ନରମିଲେ ବି ମାନିଲାନି ଜିଓ-ଷ୍ଟାର୍

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜିଓ-ଷ୍ଟାର୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ପ୍ରସାରଣ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେବଳ ପୁରୁଷ ଆଇପିଏଲ୍ ନୁହେଁ, ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରସାରଣ?

ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲ 'ଟି-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍' (TSports) ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲା। ୨୦୨୩ରୁ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ପୈଠ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହି ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା ବ୍ୟାନ୍?

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କରେ କିଣିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଓ କିଛି ସଂଗଠନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଖେଳାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିସିସିଆଇର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ KKR ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶରେ ସରକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନୂଆ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାହିର ଉଦ୍ଦିନ ସ୍ଵପନ ଏହି କଟକଣା ହଟାଇବା ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁଚିତ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଖେଳ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯଦି କୌଣସି ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।"

ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟର ମାନେ ସହିବେ କ୍ଷତି

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କାରଣରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମିବା ସହ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭାରତର ଆଗାମୀ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି।

