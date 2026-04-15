ETV Bharat / sports

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ NADA, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

NADA RTP List 2026: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

NADA RTP Update
ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ NAD
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 5:17 PM IST

|

Updated : April 15, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NADA RTP Update, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁଇ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ନେଇ ନେସନାଲ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି (NADA) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ନାଡା (NADA-National Anti-Doping Agency) ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ପୁଲ୍ (RTP) ରେ ସାମିଲ କରିଛି।

RTP ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ୩୪୮ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନୂତନ ତାଲିକାରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିଜ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା (ଟେଷ୍ଟ) ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାରେ ତିନିଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ ଏହାକୁ ଡୋପିଂ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।

ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ପୂର୍ବପରି ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଏବଂ ରେଣୁକା ସିଂହ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ ଭାବେ ନଡାର ଏହି ତାଲିକାରେ ୧୪ ଜଣ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ନଡାର ଏହି ସୂଚୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଖେଳାଳି ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଥର ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୧୮ ଥିଲା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୩୪ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟିପଲଚେଜ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଅବିନାଶ ସାବଲେ, ହର୍ଡଲର ଜ୍ୟୋତି ୟାରାଜୀ, ଡେକାଥଲନ୍ ଖେଳାଳି ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ଧାବକ ଅନିମେଷ କୁଜୁରଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲମ୍ବା ଡିଆଁ (Long Jump) ରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଶୈଳୀ ସିଂହ ଓ ଏମ୍. ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଏବଂ ଗୋଲା ଫିଙ୍ଗା (Shot Put) ଆଥଲେଟ୍ ତଜିନ୍ଦରପାଲ ସିଂହ ତୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତୀରନ୍ଦାଜୀରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଦୀପିକା କୁମାରୀ, ରାକେଶ କୁମାର ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ନଡାର ଏହି ସୂଚୀରେ ରହିଛନ୍ତି।

ହକିରୁ ମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେ, ସବିତା ପୁନିଆ ଏବଂ ନବନୀତ କୌର ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରୁ ଆଠ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ। ଏହି ତାଲିକାରେ ୨୨ ଜଣ ମୁକ୍କାବାଜ (boxers) ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ପଦକ ବିଜେତା ନିଖତ ଜରିନ୍, ନିଶାନ୍ତ ଦେବ ଏବଂ ଜ୍ୟାସମିନ ଲାମ୍ବୋରିଆଙ୍କ ସହ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କୁସ୍ତିରୁ ୩୧ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଅମନ ସେହରାୱତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

NADA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆରଟିପି ତାଲିକା କଣ?

ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ପୁଲ୍ (RTP) ହେଉଛି ନେସନାଲ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି (NADA) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ତାଲିକା। ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବେ ଡ୍ରଗ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୁଲ୍‌ରେ ଥିବା ଆଥଲେଟ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ବା "whereabouts" ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ (window) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ନାଡା (NADA) କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କିମ୍ବା ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ଏହାକୁ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଗମ୍ଭୀର ହଟିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ମୁନାଫ ପଟେଲ?

ଅବସର ନେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଭିକ୍ଟର; ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ କୋର୍ଟରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଏହି ଷ୍ଟାର୍‌ଙ୍କ ଜଲୱା

Last Updated : April 15, 2026 at 5:23 PM IST

TAGGED:

NADA RTP UPDATE
AXAR PATEL AND ABHISHEK SHARMA
IPL 2026
ନେସନାଲ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି
NADA RTP LIST 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.