ରୋହିତ ବନାମ ବିରାଟ: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ୱାଇ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
MI vs RCB: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୧୨ ଏପ୍ରିଲ) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : April 12, 2026 at 1:23 PM IST
MI vs RCB IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (୧୨ ଏପ୍ରିଲ) ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୨୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଦୁଇ ଧୁରନ୍ଧର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ IPLରେ ହିଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପରସ୍ପର ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
ବିରାଟ ବନାମ ରୋହିତ
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ୩୩ଟି ଇନିଂସ ଖେଳି ୩୧.୮ ହାରରେ ୯୨୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର ୭୮ ରନ୍ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆରସିବି ବିପକ୍ଷରେ ୩୩ଟି ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋହଲିଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ ୮୪୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଟିଂ ହାର (Average) ମଧ୍ୟ ୨୭.୩୫ ରହିଛି। ଯାହା ବିରାଟଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୪ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସଫଳ ହେଇଛି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରନ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଏଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ। ୱାଙ୍ଖେଡେର ନାଲି ମାଟିର ପିଚ୍ ଏହାର ସମାନ ଗତି, ସଠିକ୍ ବାଉନ୍ସ ଏବଂ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରୟାନ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ନମନ ଧୀର, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଦୀପକ ଚହର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା।
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବିରାଟ କୋହଲି, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ/ଜାକୋବ ବେଥେଲ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍।
ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍:
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ଆଶା ଅଛି। ବର୍ଷାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପୂରା ୪୦ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ। ଯଦିଓ ତାପମାତ୍ରା ୨୮°C ରୁ ୨୯°C ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଆଦ୍ରତା (humidity) ଯୋଗୁଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୨°C-୩୩°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ:
ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚର ପ୍ରସାରଣ Star Sports Network ରେ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।